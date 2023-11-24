В Ростовской области поддержка МСБ достигла 23 млрд рублей
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Об этом сообщает АБН24.
Отмечается, что в 2023 году льготное финансирование выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
«Более трети получателей финансовой господдержки региона из числа малых и средних компаний — это предприятия приоритетных направлений развития импортозамещающих производств в сфере промышленности и агропромышленного комплекса», — сказал Папушенко.
В области более 175 тыс. малых и средних предприятий. Льготное финансирование выдаётся на суммы от 100 тыс. до 5 млн рублей.
Ранее сообщалось, что число субъектов МСП в Татарстане достигло 170,4 тыс.