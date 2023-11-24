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В Ростовской области поддержка МСБ достигла 23 млрд рублей

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Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко заявил, что в регионе за время реализации нацпроектов поддержка малых и средних предприятий (МСП) превысила 23 млрд рублей.
В Ростовской области поддержка МСБ достигла 23 млрд рублей
  • Gettyimages.ru
  • © chekat

Об этом сообщает АБН24.

Отмечается, что в 2023 году льготное финансирование выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

«Более трети получателей финансовой господдержки региона из числа малых и средних компаний — это предприятия приоритетных направлений развития импортозамещающих производств в сфере промышленности и агропромышленного комплекса», — сказал Папушенко.

В области более 175 тыс. малых и средних предприятий. Льготное финансирование выдаётся на суммы от 100 тыс. до 5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что число субъектов МСП в Татарстане достигло 170,4 тыс.

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