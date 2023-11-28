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В Москве запустили сервис по защите интеллектуальной собственности

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Глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома прокомментировала запуск сервиса добровольной регистрации интеллектуальной деятельности.
В Москве запустили сервис по защите интеллектуальной собственности
  • Gettyimages.ru
  • © Supatman

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что сервис дополнили новыми инструментами, которые позволяют регистрировать создаваемые объекты интеллектуальной собственности не только технологическим предпринимателям, но и представителям творческих профессий разных сфер — от моды и музыки до кино и игр.

«Это гарантирует автору защиту интеллектуальной собственности в цифровой среде. На сегодняшний день более 100 компаний воспользовались сервисом. Они оценили свои материальные активы на сумму более 6,9 млрд рублей», — заявила Кострома.

Ранее сообщалось, что РФПИ и ИТМО создадут международную платформу услуг и сервисов на базе ИИ.

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