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РФПИ и ИТМО создадут международную платформу услуг и сервисов на базе ИИ

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Университет ИТМО подписали соглашение о сотрудничестве для создания, развития и продвижения международной Платформы по предоставлению услуг и сервисов на базе искусственного интеллекта (ИИ) с использованием «облачных» технологий (платформа AIaaS).
РФПИ и ИТМО создадут международную платформу услуг и сервисов на базе ИИ
  • Gettyimages.ru
  • © Wavebreakmedia

Подписание состоялось в рамках конференции в сфере технологий искусственного интеллекта AI Journey, которая проходит в Москве 22—24 ноября.

Отмечается, что в настоящий момент компании в различных секторах используют технологии AIaaS для оптимизации рабочих процессов, предоставления улучшенных продуктов и услуг путём применения прогнозной аналитики, систем распознавания изображений и речи, специальных ботов и т. д. 

Платформа существенно уменьшит стоимость внедрения решений на базе ИИ и сделает их более доступными. Кроме того, она станет одной из ведущих площадок по развитию сервисов и алгоритмов машинного обучения в области ИИ, а также позволит осуществлять масштабирование российских разработок на международные рынки.

«Технологическое развитие является одним из ключевых приоритетов инвестиционной стратегии РФПИ: фонд активно инвестирует в перспективные проекты на базе ИИ, помогая полностью реализовать их потенциал... Создание платформы совместно с Университетом ИТМО внесёт значимый вклад в укрепление научно-технологического суверенитета России, развитие собственных компетенций в сфере высоких технологий», — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники МАММА Антон Иванов рассказал в беседе с RT о возможностях искусственного интеллекта в диагностике онкологических заболеваний.

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