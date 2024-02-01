RT в Telegram
Подпишись

В Махачкале убит боец смешанных единоборств Магомедрасул Мутаев

Короткая ссылка
Боец смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасул Мутаев был убит в Махачкале.

Об этом сообщили в Министерстве по физической культуре и спорту Республики Дагестан. 

«В Махачкале возле подъезда дома убит спортсмен, боец смешанных единоборств Магомедрасул Мутаев», — передаёт ТАСС.

Ранее бывшего бойца ММА Брагу нашли мёртвым в Бразилии.

В ноябре паралимпийский пловец из Таиланда застрелил невесту и трёх человек на свадьбе.

Также председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал передать в ведомство дело об избиении паралимпийской чемпионки Милы Слепышевой и её подруги в Самаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить