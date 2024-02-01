В Махачкале убит боец смешанных единоборств Магомедрасул Мутаев
Об этом сообщили в Министерстве по физической культуре и спорту Республики Дагестан.
«В Махачкале возле подъезда дома убит спортсмен, боец смешанных единоборств Магомедрасул Мутаев», — передаёт ТАСС.
Ранее бывшего бойца ММА Брагу нашли мёртвым в Бразилии.
В ноябре паралимпийский пловец из Таиланда застрелил невесту и трёх человек на свадьбе.
Также председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал передать в ведомство дело об избиении паралимпийской чемпионки Милы Слепышевой и её подруги в Самаре.