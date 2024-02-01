В Махачкале убит боец смешанных единоборств Магомедрасул Мутаев

Боец смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасул Мутаев был убит в Махачкале.

Об этом сообщили в Министерстве по физической культуре и спорту Республики Дагестан.

«В Махачкале возле подъезда дома убит спортсмен, боец смешанных единоборств Магомедрасул Мутаев», — передаёт ТАСС.

Ранее бывшего бойца ММА Брагу нашли мёртвым в Бразилии.

В ноябре паралимпийский пловец из Таиланда застрелил невесту и трёх человек на свадьбе.

Также председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал передать в ведомство дело об избиении паралимпийской чемпионки Милы Слепышевой и её подруги в Самаре.