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Бастрыкин потребовал передать в СК дело об избиении в Самаре паралимпийской чемпионки

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал передать в ведомство дело об избиении паралимпийской чемпионки Милы Слепышевой и её подруги в Самаре.
Бастрыкин потребовал передать в СК дело об избиении в Самаре паралимпийской чемпионки
  • © СК РФ

Об этом сообщает ТАСС.

Сообщалось, что при выходе из такси мужчина повредил дверь машины. Девушка-водитель, имеющая нарушения слуха, попросила подругу подъехать для помощи в урегулировании конфликта. Мужчина, не желая признать вину, нанёс побои, угрожал убийством и применил насилие в отношении подруги водителя — паралимпийской чемпионки по дзюдо.

По факту инцидента возбуждено четыре уголовных дела по ч. 1 ст. 167 (умышленное повреждение имущества), ч. 1 ст. 119 (угроза убийством), ст. 116 («Побои»), п. «а» ч. 1 ст. 213 (хулиганство с применением насилия к гражданам) УК РФ. Сейчас подозреваемый задержан.

В 2015 году Слепышева выиграла чемпионат Европы.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин заслушает доклад об инциденте с избиением лыжника в Златоусте.

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