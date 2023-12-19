Бастрыкин заслушает доклад об инциденте с избиением лыжника в Златоусте
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Следователи проводят процессуальную проверку по факту совершения противоправных действий в отношении подростка, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Доклад Бастрыкину представит руководитель следственного управления ведомства в регионе Пётр Решетников.
Ранее в СМИ появилась публикация, что в Златоусте подросток, готовясь к соревнованиям по лыжным гонкам, не уступил дорогу мужчине, проезжавшему мимо на лыжах, в результате чего тот ударил юного спортсмена по лицу.
Также сообщалось, что мужчина, ударивший юношу, скрылся. Его разыскивают.