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Бастрыкин заслушает доклад об инциденте с избиением лыжника в Златоусте

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту инцидента с лыжником 2009 года рождения, которого ударил взрослый спортсмен в ходе городских соревнований в Златоусте (Челябинская область) 16 ноября.
Бастрыкин заслушает доклад об инциденте с избиением лыжника в Златоусте
  • © СК РФ

Следователи проводят процессуальную проверку по факту совершения противоправных действий в отношении подростка, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Доклад Бастрыкину представит руководитель следственного управления ведомства в регионе Пётр Решетников.

Ранее в СМИ появилась публикация, что в Златоусте подросток, готовясь к соревнованиям по лыжным гонкам, не уступил дорогу мужчине, проезжавшему мимо на лыжах, в результате чего тот ударил юного спортсмена по лицу.

Также сообщалось, что мужчина, ударивший юношу, скрылся. Его разыскивают.

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