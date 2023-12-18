В Челябинской области проводят проверку из-за конфликта на лыжне

Полиция Златоуста (Челябинская область) начала проверку по факту конфликта на лыжне во время детско-юношеских соревнований.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу отдела полиции «Златоустовский».

«Обращение поступило из-за конфликта 16 декабря на биатлонном комплексе в Златоусте. По видео видно, что одни не уступили, второй не сдержался», — сообщили в полиции.

По имеющейся информации, юношу 2009 года рождения ударил мужчина, находившийся на трассе в момент проведения там соревнований.

После инцидента на место выехали наряды ГИБДД, патрульно-постовой службы, затем участковый. В настоящий момент мужчина разыскивается.

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