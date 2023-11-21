В Челябинске родственники пациента подрались с медиками скорой
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городского УМВД России.
«Инцидент между сотрудниками бригад скорой помощи и родственниками пациента произошёл 20 ноября. Все участники драки установлены, проводятся мероприятия по прояснению детальной картины произошедшего», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге следователи проводят проверку по факту нападения мужчины на медиков травмпункта 2-й Центральной городской больницы.