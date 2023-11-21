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В Челябинске родственники пациента подрались с медиками скорой

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В Челябинске родственники пациента подрались с медиками скорой медицинской помощи. Инцидент произошёл в понедельник, 20 ноября.
В Челябинске родственники пациента подрались с медиками скорой
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городского УМВД России.

«Инцидент между сотрудниками бригад скорой помощи и родственниками пациента произошёл 20 ноября. Все участники драки установлены, проводятся мероприятия по прояснению детальной картины произошедшего», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге следователи проводят проверку по факту нападения мужчины на медиков травмпункта 2-й Центральной городской больницы.

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