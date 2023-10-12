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В Екатеринбурге проводят проверку по факту нападения на медиков травмпункта

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В Екатеринбурге следователи проводят проверку по факту нападения мужчины на медиков травмпункта 2-й Центральной городской больницы.
В Екатеринбурге проводят проверку по факту нападения на медиков травмпункта
  • РИА Новости

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

Инцидент произошёл вечером 11 сентября.

«По предварительным данным, находившийся в травмпункте гражданин без каких-либо видимых причин напал на одного из врачей, проводившего в этот момент приём пациента. После этого нарушитель набросился на сотрудника медучреждения, заступившегося за своего коллегу», — рассказали в ведомстве.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение, передаёт URA.RU.

Ранее в Минздраве Татарстана прокомментировали сообщения, согласно которым отец 12-летней пациентки избил врача в Альметьевске.

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