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В Минздраве Татарстана прокомментировали сообщения об избиении врача

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В Минздраве Татарстана прокомментировали сообщения, согласно которым отец 12-летней пациентки избил врача в Альметьевске.
В Минздраве Татарстана прокомментировали сообщения об избиении врача
  • Gettyimages.ru
  • © andrei_r

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Подобные действия в отношении медицинских работников недопустимы, и для пресечения таких нарушений будут использованы все предусмотренные действующим законодательством меры», — заявили в министерстве.

В поликлинике сразу вызвали полицию, а врач написал заявление на нападавшего.

В Минздраве уточнили, что ситуация находится у них на контроле.

«Просим уважительно относиться к медицинским работникам, которые исполняют свой профессиональный долг», — добавили в ведомстве.

По имеющимся данным, отец девочки вошёл в кабинет, когда там находились другие пациенты. Врач попросил мужчину выйти, после чего тот ударил медика.

В апреле в СК сообщали о гибели медика на Урале в результате нападения мужа пациентки.

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