В СК сообщили о гибели медика на Урале в результате нападения мужа пациентки

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Следователи завели уголовное дело об убийстве после того, как медицинский работник скончался в результате нападения на него мужа пациентки, которая вызвала врача на дом в городе Березовский Свердловской области.
В СК сообщили о гибели медика на Урале в результате нападения мужа пациентки
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По данным следствия, вечером 25 апреля женщина вызвала бригаду скорой в городе Березовский. По прибытии медработники встретились с мужем пациентки.

«Мужчина, действуя, по предварительным данным, из личной неприязни, причинил проникающее ранение в область груди 28-летнему медицинскому работнику выездной фельдшерской бригады скорой медицинской помощи городской больницы», — говорится в заявлении.

Уточняется, что пострадавший смог сам добраться до служебной машины около подъезда. Его коллеги оперативно доставили в Берёзовскую ЦГБ, однако от полученного ранения он всё равно вскоре скончался.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Ранее в Саратове двух медиков скорой помощи госпитализировали после нападения мужчины.

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