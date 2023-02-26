В Саратове двух медиков скорой помощи госпитализировали после нападения мужчины

Две женщины — фельдшеры скорой помощи пострадали при нападении мужчины в Саратове.

«По прибытии по вызову к женщине на фельдшеров напал её сын, стал избивать. Старшим врачом СОССМП были вызваны сотрудники полиции», — написал министр здравоохранения региона Олег Костин в Telegram.

Он добавил, что двух фельдшеров с подозрением на сотрясение мозга доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, в результате инцидента был разбит аппарат ЭКГ.

15 февраля специализированный следственный суд Петропавловска в Казахстане арестовал на два месяца девятиклассника, напавшего с топором и ножом на учеников школы.