Узнать больше

В Саратове двух медиков скорой помощи госпитализировали после нападения мужчины

Короткая ссылка
Две женщины — фельдшеры скорой помощи пострадали при нападении мужчины в Саратове.
В Саратове двух медиков скорой помощи госпитализировали после нападения мужчины
  • РИА Новости

«По прибытии по вызову к женщине на фельдшеров напал её сын, стал избивать. Старшим врачом СОССМП были вызваны сотрудники полиции», — написал министр здравоохранения региона Олег Костин в Telegram.

Он добавил, что двух фельдшеров с подозрением на сотрясение мозга доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, в результате инцидента был разбит аппарат ЭКГ.

15 февраля специализированный следственный суд Петропавловска в Казахстане арестовал на два месяца девятиклассника, напавшего с топором и ножом на учеников школы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить