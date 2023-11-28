BBC: паралимпийский пловец из Таиланда застрелил невесту и трёх человек на свадьбе
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Как сообщает BBC, Суксук в состоянии сильного алкогольного опьянения покинул церемонию бракосочетания с 44-летней Канчаной Пачунтуек, затем вернулся с оружием и застрелил свою невесту, её мать и сестру. После этого покончил с собой.
Паралимпийский пловец был бывшим солдатом и владел оружием на законных основаниях.
29-летний спортсмен завоевал серебряную медаль в плавании на Паралимпийских играх Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Индонезии.
Ранее сообщалось, что отец экс-футболиста «Ливерпуля» Фирмино скончался во время семейной поездки.