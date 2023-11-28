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BBC: паралимпийский пловец из Таиланда застрелил невесту и трёх человек на свадьбе

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Паралимпийский пловец Чатуронг Суксук из Таиланда убил свою невесту на свадьбе.
BBC: паралимпийский пловец из Таиланда застрелил невесту и трёх человек на свадьбе
  • Gettyimages.ru
  • © Kohei Hara

Как сообщает BBC, Суксук в состоянии сильного алкогольного опьянения покинул церемонию бракосочетания с 44-летней Канчаной Пачунтуек, затем вернулся с оружием и застрелил свою невесту, её мать и сестру. После этого покончил с собой.

Паралимпийский пловец был бывшим солдатом и владел оружием на законных основаниях.

29-летний спортсмен завоевал серебряную медаль в плавании на Паралимпийских играх Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Индонезии.

Ранее сообщалось, что отец экс-футболиста «Ливерпуля» Фирмино скончался во время семейной поездки.

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