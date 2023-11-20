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UOL: отец экс-футболиста «Ливерпуля» Фирмино скончался во время семейной поездки

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Экс-футболист английского «Ливерпуля» Роберто Фирмино потерял отца, он скончался во время семейной поездки в Дубай.

Хосе Фирмино скончался 18 ноября от сердечного приступа в 62 года, сообщает UOL.

Роберто Фирмино выступал за английский клуб с 2015 по 2023 год и выиграл с красными Суперкубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Летом 2023 года игрок подписал контракт с саудовским «Аль-Ахли».

Ранее на 55-м году жизни не стало спортивного журналиста, хоккейного эксперта, ведущего программы «Отдел хоккея» Максима Лебедева.

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