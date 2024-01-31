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Гладков: белгородские школьники вернутся к очному формату обучения с 19 февраля

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С 19 февраля учащиеся в школах, колледжах и вузах в Белгороде и в девяти муниципалитетах Белгородской области вернутся к очному формату обучения.
Гладков: белгородские школьники вернутся к очному формату обучения с 19 февраля
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, 19 февраля в области вернётся очное обучение в школах в зоне более 20 км от госграницы с Украиной при обязательном письменном согласии родителей и работников образовательных учреждений и соблюдении мер безопасности.

«Если родители приняли решение об удалённом обучении, это их право, и, значит, их дети будут учиться удалённо», — написал Гладков в Telegram.

Губернатор добавил, что решение об очном формате касается семи приграничных муниципальных образований, города Белгорода, Яковлевского городского округа и села Мелихово.

Дальняя Игуменка при этом остаётся на удалённом обучении, уточнил он.

Ранее Гладков заявил, что все школы Белгородской области в 20-километровой зоне от границы с Украиной перейдут на дистанционное обучение.

8 января глава региона сообщал, что 1,3 тыс. детей из Белгорода будут отправлены на отдых в школьные лагеря в другие российские регионы.

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