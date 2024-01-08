Гладков: более 1 тысячи детей из Белгорода отправят в лагеря в другие регионы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 1,3 тыс. детей из Белгорода будут отправлены в школьные лагеря на отдых в другие российские регионы.

Об этом он написал в Telegram.

«За последние сутки к нам поступило 1,3 тыс. заявок на то, чтобы отправить детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов», — говорится в сообщении.

Гладков уточнил, что речь идёт о школьных лагерях в Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областях.

Ранее стало известно, что по поручению Вячеслава Гладкова более сотни человек приняли в пунктах временного размещения граждан.