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Более сотни белгородцев разместили в пунктах временного размещения

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По поручению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова более сотни человек приняли в пунктах временного размещения граждан, заявил глава администрации Старооскольского городского округа Андрей Чесноков.

«Сегодня и вчера... встречали первых белгородцев, принявших решение переехать в наиболее безопасное место. Больше ста человек расположили в наших пунктах временного размещения граждан», — сообщил он.

Чесноков отметил, что в первую очередь переселенцам выдали продовольственные наборы, организовали трёхразовое питание и возможность обратиться за медпомощью.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что власти приняли решение об отмене в городе ночных богослужений на Рождество.

Также сообщалось, что крупные торговые центры в Белгороде возобновляют работу после приостановки на несколько дней из-за сложной оперативной обстановки.

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