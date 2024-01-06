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Мэрия Белгорода: крупные торговые центры возобновляют свою работу

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Крупные торговые центры в Белгороде возобновляют работу после приостановки на несколько дней из-за сложной оперативной обстановки.

Об этом сообщили в городской администрации.

«ТЦ «РИО», МТРК «Сити Молл Белгородский» и ТРЦ «Мега Гринн» с сегодняшнего дня будут работать. По договорённости с руководителями центров приостанавливали их работу на несколько дней», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее стало известно, что два неразорвавшихся снаряда обнаружили в частном секторе Белгорода после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

Минобороны сообщило, что 3 января над Белгородской областью уничтожили шесть ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» и шесть ракет ракетного комплекса «Точка-У».

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