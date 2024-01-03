Два неразорвавшихся снаряда ВСУ обнаружили в частном секторе Белгорода
- globallookpress.com
Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр города Валентин Демидов.
«Ещё два неразорвавшихся снаряда обнаружены в частном секторе», — сказал мэр города.
Отмечается, что взрывотехники уже обезвредили один снаряд на месте.
По словам мэра, «принимается решение по второму».
Также он рассказал, что территорию оцепили, люди находятся в безопасности.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в школах восьми муниципальных образований региона могут продлить каникулы до 19 января.