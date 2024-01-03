Два неразорвавшихся снаряда ВСУ обнаружили в частном секторе Белгорода

Два неразорвавшихся снаряда обнаружили в частном секторе Белгорода после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр города Валентин Демидов.

«Ещё два неразорвавшихся снаряда обнаружены в частном секторе», — сказал мэр города.

Отмечается, что взрывотехники уже обезвредили один снаряд на месте.

По словам мэра, «принимается решение по второму».

Также он рассказал, что территорию оцепили, люди находятся в безопасности.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в школах восьми муниципальных образований региона могут продлить каникулы до 19 января.