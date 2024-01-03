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Гладков: в школах Белгородской области могут продлить каникулы до 19 января

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в школах восьми муниципальных образований региона могут продлить каникулы до 19 января.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, 8 января будет проведено заседание оперативного штаба.

Одним из вопросов будет продление школьных каникул до 19 января.

Предполагается продлить каникулы в Белгороде и Белгородском районе, Краснояружском, Борисовском, Волоконовском районах, а также в Шебекинском, Валуйском и Грайворонском округах.

«Я думаю, что все вы согласитесь, что эта мера на сегодняшний день необходима», — отметил Гладков.

Ранее Минобороны сообщило, что над Белгородской областью уничтожили шесть ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» и шесть ракет ракетного комплекса «Точка-У».

2 января в результате трёх обстрелов Белгорода и Белгородского района получили ранения 11 человек, ещё один человек погиб.

30 декабря ВСУ атаковали Белгород ракетами «Ольха» в запрещённом кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Погибли 25 человек. 

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