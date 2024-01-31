Росстат: цены на куриные яйца в России за неделю снизились на 1%

Цены на куриные яйца в России с 23 по 29 января текущего года снизились на 1%, следует из данных Росстата.

«Снизились цены: на яйца куриные (-1,0%)», — говорится в заявлении.

Кроме того, по данным Росстата, за неделю цены в России снизились на мясо кур, свинину, подсолнечное масло, помидоры, гречневую крупу, а также фруктово-ягодные консервы для детского питания.

Ранее в Росстате сообщили, что цены на куриные яйца в России с 16 по 22 января 2024 года снизились на 1,4%.

19 января в Россельхознадзоре заявили, что количество куриных яиц, ввезённых в Россию из Азербайджана, по состоянию на 19 января 2024 года достигло 3 млн штук.