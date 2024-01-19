Россельхознадзор: в Россию из Азербайджана ввезено суммарно 3 млн куриных яиц

Количество куриных яиц, ввезённых в Россию из Азербайджана, по состоянию на 19 января 2024 года достигло 3 млн штук. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что Россия приняла ещё две партии пищевых яиц из Азербайджана в количестве 612 тыс. штук. Их ввезли в страну через пункт пропуска «Яраг — Казмаляр».

«По прибытии грузов на СВХ проведён отбор проб для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции», — говорится в сообщении.

Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что в России стабилизировались цены на куриные яйца.