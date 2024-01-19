RT в Telegram
Подпишись

Россельхознадзор: в Россию из Азербайджана ввезено суммарно 3 млн куриных яиц

Короткая ссылка
Количество куриных яиц, ввезённых в Россию из Азербайджана, по состоянию на 19 января 2024 года достигло 3 млн штук. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.
Россельхознадзор: в Россию из Азербайджана ввезено суммарно 3 млн куриных яиц
  • РИА Новости

В ведомстве отметили, что Россия приняла ещё две партии пищевых яиц из Азербайджана в количестве 612 тыс. штук. Их ввезли в страну через пункт пропуска «Яраг — Казмаляр».

«По прибытии грузов на СВХ проведён отбор проб для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции», — говорится в сообщении.

Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что в России стабилизировались цены на куриные яйца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить