RT в Telegram
Подпишись

В АКОРТ заявили о стабилизации цен на яйца в России

Короткая ссылка
Стоимость куриного яйца в российских регионах постепенно стабилизируется, в магазинах начинает появляться импортный товар. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
В АКОРТ заявили о стабилизации цен на яйца в России
  • Gettyimages.ru
  • © Dmitri Zelenevski

Он уточнил, что объёмы поставок иностранного яйца на данный момент небольшие, но появился механизм увеличения объёмов его предложения.

«Также можно говорить о постепенной стабилизации ценовых предложений от производителей», — приводит РИА Новости слова Караваева.

Ранее заместитель главы Министерства сельского хозяйства Максим Титов заявил, что цены на куриные яйца в торговых сетях в России должны снизиться в ближайшее время.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить