В АКОРТ заявили о стабилизации цен на яйца в России
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Он уточнил, что объёмы поставок иностранного яйца на данный момент небольшие, но появился механизм увеличения объёмов его предложения.
«Также можно говорить о постепенной стабилизации ценовых предложений от производителей», — приводит РИА Новости слова Караваева.
Ранее заместитель главы Министерства сельского хозяйства Максим Титов заявил, что цены на куриные яйца в торговых сетях в России должны снизиться в ближайшее время.