В АКОРТ заявили о стабилизации цен на яйца в России

Стоимость куриного яйца в российских регионах постепенно стабилизируется, в магазинах начинает появляться импортный товар. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

Он уточнил, что объёмы поставок иностранного яйца на данный момент небольшие, но появился механизм увеличения объёмов его предложения.

«Также можно говорить о постепенной стабилизации ценовых предложений от производителей», — приводит РИА Новости слова Караваева.

Ранее заместитель главы Министерства сельского хозяйства Максим Титов заявил, что цены на куриные яйца в торговых сетях в России должны снизиться в ближайшее время.