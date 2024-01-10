Минсельхоз спрогнозировал скорое снижение цен на яйца в торговых сетях

Цены на куриные яйца в торговых сетях в России должны снизиться в ближайшее время. Таким прогнозом поделился заместитель главы Министерства сельского хозяйства Максим Титов.

По его словам, стоимость яиц у производителей за минувшие две недели снизилась по первой категории на 2,5%, по второй — на 4,2%. Титов добавил, что в ближайшее время ожидается снижение их стоимости и в торговых сетях.

«В ближайшее время ожидаем их снижения и в торговых сетях», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что поставки куриных яиц из Республики Беларусь в Россию с 1 по 9 января 2024 года выросли почти вдвое.