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Врач Гончар рассказала о гестационном диабете у беременных

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Эндокринолог, диетолог, гастроэнтеролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге кандидат медицинских наук Виктория Гончар рассказала, что такое гестационный сахарный диабет (ГСД) у беременных.
Врач Гончар рассказала о гестационном диабете у беременных
  • Gettyimages.ru

«Гестационный сахарный диабет (ГСД) — это разновидность сахарного диабета, которая развивается у беременных и сопровождается гипергликемией — повышенным уровнем сахара (глюкозы) в крови будущей мамы. С проблемой сталкиваются те женщины, которые ранее не страдали диабетом», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, заболевание зачастую протекает бессимптомно.

Как отметила Гончар, ГСД после родов проходит сам по себе или трансформируется в полноценный диабет, если сценарий неблагоприятный.

«По своему опыту могу сказать, что при нетяжёлых формах ГСД коррекции питания оказывается вполне достаточно», — добавила врач.

Ранее сообщалось, что российские учёные обучили нейросеть определять диабет по сетчатке глаза.

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