Врач Гончар рассказала о гестационном диабете у беременных
- Gettyimages.ru
«Гестационный сахарный диабет (ГСД) — это разновидность сахарного диабета, которая развивается у беременных и сопровождается гипергликемией — повышенным уровнем сахара (глюкозы) в крови будущей мамы. С проблемой сталкиваются те женщины, которые ранее не страдали диабетом», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, заболевание зачастую протекает бессимптомно.
Как отметила Гончар, ГСД после родов проходит сам по себе или трансформируется в полноценный диабет, если сценарий неблагоприятный.
«По своему опыту могу сказать, что при нетяжёлых формах ГСД коррекции питания оказывается вполне достаточно», — добавила врач.
Ранее сообщалось, что российские учёные обучили нейросеть определять диабет по сетчатке глаза.