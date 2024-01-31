Собянин рассказал о развитии инфраструктуры района Тропарёво-Никулино

В столичном районе Тропарёво-Никулино продолжают развивать социальную и транспортную инфраструктуры, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Здесь уже запустили новые станции метро «Тропарёво» и «Озёрная» и шесть новых маршрутов наземного транспорта. Благоустроили участок Ленинского проспекта и парк Лётчиков-испытателей, а также 47 детских и 15 спортивных площадок», — рассказал мэр.

По его словам, также в районе появилась академия спорта «Плейпарк».

Кроме того, в районе начала принимать пациентов новая детская поликлиника, обновлён главный корпус поликлиники №8.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что с 2011 года в Москве построили более 400 детсадов. В частности, в 2023 году начали работу 33 новых учреждения. Четыре из них находятся в районах Покровское-Стрешнево, Молжаниновский, Чертаново Южное и в поселении Сосенском.