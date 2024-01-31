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Стоматолог Хугаева посоветовала аккуратно использовать электрическую зубную щётку

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Стоматолог Людмила Хугаева выразила мнение, что не все взрослые умеют пользоваться электрическими щётками.
Стоматолог Хугаева посоветовала аккуратно использовать электрическую зубную щётку
  • Gettyimages.ru

«Очень часто пациенты приходят с эмалью, которая истончена, и к этому приводят неправильно подобранные зубные пасты, неправильно подобранная зубная щётка, неправильно подобранные препараты, которыми мы пользуемся в повседневной жизни», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметила специалист, электрическая зубная щётка довольно сложное устройство. Перед её покупкой стоит проконсультироваться с врачом-гигиенистом.

«Иначе она будет портить. Это как медвежья услуга: вроде она чистит зубы, но в то же время неправильный угол наклона щетины щётки — это содранная эмаль. С ней нужно быть аккуратнее», — заключила стоматолог.

Ранее врач-стоматолог общей практики, преподаватель, медицинский эксперт Алексей Антипенко рассказал о продуктах, способствующих укреплению зубов.

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