Стоматолог Хугаева посоветовала аккуратно использовать электрическую зубную щётку

Стоматолог Людмила Хугаева выразила мнение, что не все взрослые умеют пользоваться электрическими щётками.

«Очень часто пациенты приходят с эмалью, которая истончена, и к этому приводят неправильно подобранные зубные пасты, неправильно подобранная зубная щётка, неправильно подобранные препараты, которыми мы пользуемся в повседневной жизни», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметила специалист, электрическая зубная щётка довольно сложное устройство. Перед её покупкой стоит проконсультироваться с врачом-гигиенистом.

«Иначе она будет портить. Это как медвежья услуга: вроде она чистит зубы, но в то же время неправильный угол наклона щетины щётки — это содранная эмаль. С ней нужно быть аккуратнее», — заключила стоматолог.

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