Врач Кузьмичёва рассказала о профилактике аллергии на холод

Врач-аллерголог телемедицинского сервиса «Доктис» Ксения Кузьмичёва дала рекомендации по профилактике аллергии на холод.

Реакция иммунной системы на холод представляет собой реальное медицинское состояние, заявила эксперт в беседе с «Российской газетой».

Как отметила специалист, в морозное время в организме высвобождаются гистамин и другие вещества, которые проявляются в виде крапивницы и затруднения дыхания.

Кузьмичёва посоветовала при появлении признаков аллергии на холод одеваться потеплее перед прогулкой, не вдыхать холодный воздух, дышать через шарф или снуд, не носить металлические украшения.

Ранее кардиолог кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин рассказал, какая может быть профилактика для метеочувствительных людей.