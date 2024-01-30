Кардиолог Ашихмин рассказал о профилактике метеочувствительных реакций

Кардиолог кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин рассказал, какая может быть профилактика для метеочувствительных людей.

«В принципе, большую роль в профилактике метеочувствительных реакций играет тренировка сосудов, предотвращающая снижение или повышение давления. В этом плане очень полезны закаливание и контрастный душ. Естественно, заниматься этим нужно очень аккуратно», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, труднее всего людям, у которых из-за погоды снижается артериальное давление. Таким пациентам нельзя отменять гипотензивные препараты, отметил Ашихмин.

«Важно для таких пациентов потреблять достаточное количество жидкости и в случае снижения давления не уменьшать потребление соли. Конечно, можно пить кофе и чай. Всё это им реально помогает», — сказал врач.

Как отметил Ашихмин, если давление из-за погоды, наоборот, повышается, то им могут помочь противотревожные или успокоительные средства, дополнительный приём гипотензивных средств.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что острые продукты могут быть безвредны при отсутствии заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и аллергии на отдельные продукты.