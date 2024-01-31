В Новой Москве ввели 26 объектов здравоохранения с 2012 года

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ТиНАО с 2012 года ввели в эксплуатацию 26 объектов здравоохранения.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Как отметил Собянин, 12 медучреждений в Новой Москве возвели инвесторы, а 14 объектов, среди которых больницы, амбулатории, детско-взрослые поликлиники и подстанции скорой помощи, построил город.

Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка», детско-взрослые поликлиники в Щербинке и Сосенском поселении стали самыми крупными проектами за это время.

Ранее сообщалось, что в Москве флагманский центр городской клинической больницы (ГКБ) имени В.В. Вересаева с момента открытия в 2023 году оказал экстренную помощь порядка 50 тыс. пациентов.