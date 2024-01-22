В Москве флагманский центр ГКБ Вересаева принял 50 тысяч пациентов в 2023 году
Об этом сообщает сайт kp.ru.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что за год работы центра значительно выросла его пропускная способность.
«До открытия флагмана в приёмное отделение поступало 114 пациентов в сутки, после открытия — в среднем 155. Мы видим рост на 40%», — отметила она.
Также, по словам вице-мэра, сократилось и время от приёма пациента в стационар до первичного осмотра — теперь это не более 15—20 минут.
Ранее НСН со ссылкой на слова Анастасии Раковой сообщала, что в городе провели экскурсии по отремонтированным столичным больницам перед их открытием. Так, более 11 тыс. москвичей смогли ознакомиться с работой нового флагманского и урологического центра Боткинской больницы, а также с новым комплексом Инфекционной клинической больницы №1.