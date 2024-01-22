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В Москве флагманский центр ГКБ Вересаева принял 50 тысяч пациентов в 2023 году

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В Москве флагманский центр городской клинической больницы (ГКБ) имени В.В. Вересаева с момента открытия в 2023 году оказал экстренную помощь порядка 50 тыс. пациентов.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что за год работы центра значительно выросла его пропускная способность.

«До открытия флагмана в приёмное отделение поступало 114 пациентов в сутки, после открытия — в среднем 155. Мы видим рост на 40%», — отметила она.

Также, по словам вице-мэра, сократилось и время от приёма пациента в стационар до первичного осмотра — теперь это не более 15—20 минут.

Ранее НСН со ссылкой на слова Анастасии Раковой сообщала, что в городе провели экскурсии по отремонтированным столичным больницам перед их открытием. Так, более 11 тыс. москвичей смогли ознакомиться с работой нового флагманского и урологического центра Боткинской больницы, а также с новым комплексом Инфекционной клинической больницы №1.

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