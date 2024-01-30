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Психотерапевт Кудряшов рассказал, как противостоять травле

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Врач-психиатр, психотерапевт высшей квалификационной категории Центра патологии речи и реабилитации ДЗМ Александр Кудряшов рассказал, как можно противостоять травле.
Психотерапевт Кудряшов рассказал, как противостоять травле
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт отметил, что если буллингу подвергся ребёнок, то роль защитников должны взять родители, и ни в коем случае нельзя обвинять пострадавшего в том, что он сам спровоцировал агрессию.

Решать конфликт рекомендуется с учителями, администрацией школы, а если не помогает, то можно обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних или в департамент образования.

Если речь идёт о взрослых, то, по словам Кудряшова, важно отстаивать свои права.

«Сначала попробуйте создать вокруг себя ту среду, в которой вам будет комфортно, куда будут входить приятные вам люди, где будут созданы удобные условия (например, обсудите вариант удалённой работы)», — посоветовал эксперт.

Как считает Кудряшов, важную роль играет и дружеская поддержка, забота о себе.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила, что в весеннюю сессию в Госдуму планируется внести законопроект о борьбе с буллингом в школах.

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