В России предложили наказывать руководство школ за сокрытие случаев буллинга

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила, что в весеннюю сессию в Госдуму планируется внести законопроект о борьбе с буллингом в школах.

«Мы планируем вносить законопроект в весеннюю сессию», — цитирует её ТАСС.

По словам Лантратовой, законопроект не предполагает уголовной ответственности или больших штрафов. Общественница призвала родителей и педагогов присылать предложения о мерах борьбы с травлей в учебных учреждениях.

Ранее глава комитета Госдумы по молодёжной политике, автор законопроекта Артём Метелев отметил, что в настоящее время в законодательстве нет понятия «буллинг».

По словам Метелева, преподавательский состав школ не подготовлен к тому, чтобы вовремя выявлять случаи буллинга, создавать условия для его профилактики. Органам власти нужны полномочия, чтобы соответствующие программы подготовки были созданы в каждой школе.