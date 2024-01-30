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В России предложили наказывать руководство школ за сокрытие случаев буллинга

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Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила, что в весеннюю сессию в Госдуму планируется внести законопроект о борьбе с буллингом в школах.
В России предложили наказывать руководство школ за сокрытие случаев буллинга
  • Gettyimages.ru
  • © bodnarchuk

«Мы планируем вносить законопроект в весеннюю сессию», — цитирует её ТАСС.

По словам Лантратовой, законопроект не предполагает уголовной ответственности или больших штрафов. Общественница призвала родителей и педагогов присылать предложения о мерах борьбы с травлей в учебных учреждениях.

Ранее глава комитета Госдумы по молодёжной политике, автор законопроекта Артём Метелев отметил, что в настоящее время в законодательстве нет понятия «буллинг».

По словам Метелева, преподавательский состав школ не подготовлен к тому, чтобы вовремя выявлять случаи буллинга, создавать условия для его профилактики. Органам власти нужны полномочия, чтобы соответствующие программы подготовки были созданы в каждой школе.

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