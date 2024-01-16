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В Госдуме разработали предварительную редакцию проекта о профилактике буллинга в школе

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В Госдуме разработали предварительную редакцию законопроекта, посвящённого профилактике буллинга в школах. Документ должен пройти экспертное и общественное обсуждение.
В Госдуме разработали предварительную редакцию проекта о профилактике буллинга в школе
  • Gettyimages.ru
  • © Juanmonino

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как заявил глава комитета Госдумы по молодёжной политике, автор законопроекта Артём Метелев, в настоящее время в законодательстве нет понятия «буллинг».

«На наш взгляд, буллинг — это систематическая травля, психологическое и физическое насилие над человеком или группой лиц как в оффлайне, так и в интернете», — сказал он.

Одна из норм документа может ввести административную ответственность для родителей, если в отношении ребёнка начата соответствующая профилактическая работа.

По словам Метелева, преподавательский состав школ не подготовлен к тому, чтобы вовремя выявлять случаи буллинга, создавать условия для его профилактики. Органам власти нужны полномочия, чтобы соответствующие программы подготовки были созданы в каждой школе.

Кроме того, депутаты предложили дать школам возможность ходатайствовать о переводе ученика в специализированное учебное заведение или о его отчислении.

Ранее эксперт «Подкаста с последней парты» издательства «Просвещение», школьный психолог Варвара Тишакина рассказала, как определить буллинг на ранней стадии. Среди признаков — резкое изменение режима повседневной жизни, ребёнок становится более замкнутым или, наоборот, дерзким и тревожным.

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