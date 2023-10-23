Психолог Тишакина рассказала, как распознать буллинг в школе

Эксперт «Подкаста с последней парты» издательства «Просвещение», школьный психолог Варвара Тишакина рассказала, как определить буллинг на ранней стадии. Среди признаков — резкое изменение режима повседневной жизни, ребёнок становится более замкнутым или, наоборот, дерзким и тревожным.

«Поговорите с ребёнком о своих подозрениях, заверьте, что вы на его стороне, и вместе вы со всем справитесь», — заявила Тишакина в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Психолог советует проанализировать ситуацию, понять, в каком состоянии находится ребёнок, узнать детали произошедшего и обсудить дальнейшие планы.

Далее рекомендуется поговорить с классным руководителем, а если состояние ребёнка серьёзное, то стоит обратиться и к психологу. Также можно перейти в другую школу или на домашнее обучение.

Ранее педагог-психолог «Самолётум школы» Марина Завадская в беседе с газетой «Известия» рассказала, как распознать стресс у детей.