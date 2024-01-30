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В Подмосковье 12 тысяч жителей получат бесплатные путёвки в санатории в 2024 году

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В Московской области ветераны труда, труженики тыла, инвалиды, ветераны боевых действий и другие категории льготников получат бесплатные путёвки в санатории в 2024 году.
В Подмосковье 12 тысяч жителей получат бесплатные путёвки в санатории в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Планируется, что в этом году в санаториях по региональной льготе отдохнут порядка 12 тыс. жителей Подмосковья — на эти цели выделено свыше 370 млн рублей. Ещё 275 млн рублей запланировано на путёвки для детей-инвалидов и их сопровождающих. Планируется, что в санатории поедут порядка 3,7 тыс. детей», — рассказал депутат Мособлдумы Андрей Голубев.

Для получения путёвки необходимо посетить терапевта, оформить справку и подать заявление через региональный портал госуслуг, где в личном кабинете с 1 января 2024 года собирается вся информация.

Проверить очередь можно также с помощью онлайн-сервиса.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье направят более 105 млрд рублей на меры соцподдержки в 2024 году.

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