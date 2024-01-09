В Подмосковье направят более 105 млрд рублей на меры соцподдержки в 2024 году

Глава Министерства социального развития Московской области Людмила Болатаева заявила, что в 2024 году на социальные льготы и выплаты в регионе выделят более 105 млрд рублей.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Особое внимание мы уделяем семьям с детьми, детям-инвалидам, детям-сиротам. Для семей в Подмосковье действует семь федеральных и 17 региональных мер», — рассказала Болатаева.

Отмечается, что многие меры соцподдержки в Подмосковье доступны в том числе с мобильного устройства и оформляются беззаявительно.

Ранее сообщалось, что число многодетных семей в Подмосковье выросло на восемь тысяч за год.