В Подмосковье направят более 105 млрд рублей на меры соцподдержки в 2024 году
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Особое внимание мы уделяем семьям с детьми, детям-инвалидам, детям-сиротам. Для семей в Подмосковье действует семь федеральных и 17 региональных мер», — рассказала Болатаева.
Отмечается, что многие меры соцподдержки в Подмосковье доступны в том числе с мобильного устройства и оформляются беззаявительно.
Ранее сообщалось, что число многодетных семей в Подмосковье выросло на восемь тысяч за год.