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В Дагестане женщина и её свекровь десять лет похищали опекунские выплаты

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Две жительницы Дагестана на протяжении десяти лет похищали опекунские выплаты, выделяемые на содержание детей.
В Дагестане женщина и её свекровь десять лет похищали опекунские выплаты
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

Как отмечается в материале, в 2009 году жительница села Тпиг предложила своей свекрови фиктивно стать опекуном её несовершеннолетних детей и незаконно получать за это деньги.

После этого женщина де-юре отказалась от своих детей, после чего свекровь начала получать средства на содержание как опекун.

Таким образом, в период с марта 2010 по декабрь 2019 года подозреваемые поделили в совокупности более 1,2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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В конце декабря житель Омска украл новогоднюю ёлку для своей девушки, а когда к ним пришли сотрудники полиции, спрятал её в ванной.

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