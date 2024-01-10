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В Вологде задержали подозреваемую в краже 33 банок детского питания

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Полицейские Подмосковья задержали в Вологде женщину, которая подозревается в краже 33 банок детского питания. Об этом сообщил официальный Telegram-канал МВД России.
В Вологде задержали подозреваемую в краже 33 банок детского питания
  • AP

Женщина воспользовалась отсутствием внимания со стороны работников магазина и посетителей и сложила в сумку 33 банки смесей. После этого она ушла из магазина, не оплатив товар, а затем продала его прохожим по заниженной цене недалеко от торговой точки.

Возбуждено уголовное дело по признакам ст. 158 УК России («Кража»).

«Ступинским городским судом фигурантке избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Саратове рецидивист похитил ёлку из магазина и подарил незнакомке.

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