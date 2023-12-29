В Саратове рецидивист похитил ёлку из магазина и подарил незнакомке

В Саратове задержали ранее судимого мужчину за хищение из магазина декоративной ёлки за 250 рублей.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале регионального главка МВД.

Отмечается, что представитель магазина, расположенного в ТЦ на Вольском тракте, рассказала полицейским, что неизвестный похитил декоративную ёлку, применив насилие.

Полицейские задержали 34-летнего местного жителя. Он рассказал, что похитил ёлку из хулиганских побуждений, будучи пьяным.

«Ёлку он подарил незнакомой женщине на рынке рядом с торговым центром», — заявили в МВД.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о грабеже, совершённом с применением насилия. За совершение данного преступления может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что житель Омска украл новогоднюю ёлку для своей девушки, а когда к ним пришли сотрудники полиции, мужчина спрятал дерево в ванной.