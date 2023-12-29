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Житель Омска украл ёлку для своей девушки и спрятал её от полиции в ванной

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Житель Омска украл новогоднюю ёлку для своей девушки, а когда к ним пришли сотрудники полиции, мужчина спрятал её в ванной.
Житель Омска украл ёлку для своей девушки и спрятал её от полиции в ванной
  • РИА Новости

«В отдел полиции... поступило сообщение о пропаже молодой ели из двора дома по улице Карбышева. Старшая по дому рассказала, что неизвестные спилили хвойное дерево под самый корень», — сказали в региональном управлении МВД.

Полицейские выяснили, что к краже может быть причастен ранее судимый гражданин, который живёт в соседнем доме. По данным МВД, он и его брат спилили дерево и увезли к сожительнице в качестве новогоднего подарка.

Злоумышленники украсили ель, однако когда к ним пришёл сотрудник полиции, то они спрятали её в ванной. Участковый нашёл дерево и вернул заявительнице.

Ранее сообщалось, что в одном из домов посёлка Верхняя Усьва в Пермском крае произошёл пожар из-за ёлочной гирлянды.

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