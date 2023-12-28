В посёлке Пермского края вспыхнул пожар из-за ёлочной гирлянды

В одном из домов посёлка Верхняя Усьва в Пермском крае произошёл пожар из-за ёлочной гирлянды.

Об этом информирует URA.RU.

«Из-за оставленной включённой в электросеть гирлянды на ёлке случился пожар! В результате огнём уничтожена мебель и искусственная ель в частном доме», — сообщило ГУ МЧС по краю в официальном Telegram-канале.

Никто из людей при пожаре не пострадал.

Ранее сообщалось, что в городе Тосно Ленинградской области шестилетняя девочка была госпитализирована с электротравмой и ожогом третьей степени после того, как потрогала гирлянду на домашней ёлке.