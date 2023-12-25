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Ребёнок в Ленобласти попал в больницу после прикосновения к гирлянде

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Шестилетняя девочка оказалась в больнице с электротравмой и ожогом третьей степени после того, как она потрогала гирлянду, которой была украшена домашняя ёлка, в городе Тосно Ленинградской области.
Ребёнок в Ленобласти попал в больницу после прикосновения к гирлянде
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщило 78.ru.

По данным издания, девочка держала коробку переключения режимов, а потом резко закричала. Как рассказала мать пострадавшей, раньше к работе гирлянды не было каких-либо нареканий.

На текущий момент девочка находится под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что два двухлетних ребёнка и их бабушка погибли во время пожара из-за новогодней гирлянды в доме в Омской области.

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