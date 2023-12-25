Ребёнок в Ленобласти попал в больницу после прикосновения к гирлянде
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Об этом сообщило 78.ru.
По данным издания, девочка держала коробку переключения режимов, а потом резко закричала. Как рассказала мать пострадавшей, раньше к работе гирлянды не было каких-либо нареканий.
На текущий момент девочка находится под наблюдением врачей.
Ранее сообщалось, что два двухлетних ребёнка и их бабушка погибли во время пожара из-за новогодней гирлянды в доме в Омской области.