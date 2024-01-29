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Человек погиб в результате ДТП с грузовиком на трассе М-1 «Беларусь» в Одинцове

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Один человек погиб в результате аварии с грузовиком и легковушкой на платной трассе М-1 «Беларусь» в подмосковном Одинцове.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД России.

Отмечается, что водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota.

В результате водитель автомобиля погиб. Пассажира с телесными повреждениями доставили в медучреждение.

Ранее четыре человека пострадали в результате аварии с грузовиком и маршруткой в Омске.

Кроме того, в УМВД по Липецкой области заявили о возбуждении уголовного дела по факту наезда автомобиля на трёх пешеходов на остановке в городе Лебедянь.

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