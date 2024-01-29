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В Липецкой области возбудили дело после наезда машины на трёх пешеходов

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В МВД Липецкой области заявили о возбуждении уголовного дела по факту наезда автомобиля на трёх пешеходов на остановке в городе Лебедянь.
В Липецкой области возбудили дело после наезда машины на трёх пешеходов
  • globallookpress.com

Об этом сообщили в группе УМВД по региону во «ВКонтакте».

«В отношении водителя, допустившего наезд на троих пешеходов в городе Лебедянь, возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК России», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, вечером 28 января водитель управлял Kia Rio и сбил пешехода, который находился на так называемом островке безопасности, разделяющем потоки противоположных направлений.

После наезда на человека водитель продолжил движение и сбил ещё двух пешеходов уже около остановки общественного транспорта. В итоге один человек погиб, ещё один был госпитализирован.

Установлено, что в момент аварии водитель иномарки находился в состоянии опьянения. 

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