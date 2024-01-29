Двух пострадавших детей в ДТП на Урале эвакуируют
- РИА Новости
«Дети находятся в состоянии средней степени тяжести. Пострадавших примут специалисты Детской городской клинической больницы №9 города Екатеринбурга», — говорится в сообщении ведомства.
Остальных 16 детей, которые находились в автобусе в момент аварии, отвезут в Новоуральск к месту проживания.
Ранее стало известно, что в Свердловской области столкнулись легковой автомобиль и автобус, в котором ехала детская хоккейная команда.
Три человека — водитель автобуса и два пассажира легковой машины — скончались на месте. В больнице от полученных травм умер тренер хоккейной команды.