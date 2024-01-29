Двух пострадавших детей в ДТП на Урале эвакуируют

В Минздраве России сообщили об эвакуации двух детей, пострадавших в результате ДТП в Свердловской области.

«Дети находятся в состоянии средней степени тяжести. Пострадавших примут специалисты Детской городской клинической больницы №9 города Екатеринбурга», — говорится в сообщении ведомства.

Остальных 16 детей, которые находились в автобусе в момент аварии, отвезут в Новоуральск к месту проживания.

Ранее стало известно, что в Свердловской области столкнулись легковой автомобиль и автобус, в котором ехала детская хоккейная команда.

Три человека — водитель автобуса и два пассажира легковой машины — скончались на месте. В больнице от полученных травм умер тренер хоккейной команды.