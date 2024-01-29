Четыре человека погибли в ДТП с автобусом с детской хоккейной командой на Урале

В Свердловской области столкнулись легковой автомобиль и автобус, в котором ехала детская хоккейная команда.

По предварительным данным, у автобуса во время движения лопнуло колесо, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где врезалось в иномарку, цитирует руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых РИА Новости.

Трое человек — водитель автобуса и два пассажира легковой машины — скончались на месте. В больнице от полученных травм умер тренер хоккейной команды.

Напомним, что хоккеисты возвращались в Новоуральск с соревнований из Челябинской области. В автобусе находилось 18 спортсменов в возрасте 15—16 лет, двое из них получили травмы.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело после смерти 17-летнего хоккеиста.