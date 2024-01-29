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СУСК: в Омске четыре человека пострадали при столкновении маршрутки и грузовика

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Четыре человека пострадали в результате аварии с грузовиком и маршруткой в Омске.
СУСК: в Омске четыре человека пострадали при столкновении маршрутки и грузовика
  • РИА Новости

Об этом заявили в пресс-службе СУСК России по Омской области.

В ведомстве рассказали, что 72-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем. В результате микроавтобус врезался в опору освещения.

«В момент ДТП в салоне находились восемь человек, четырём пассажирам потребовалась медицинская помощь», — сообщает пресс-служба в Telegram.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в МВД Липецкой области заявили о возбуждении уголовного дела по факту наезда автомобиля на трёх пешеходов на остановке в городе Лебедянь.

28 января в Следственном комитете по Краснодарскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела в связи с ДТП с участием автобуса в Павловском районе.

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