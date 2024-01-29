СУСК: в Омске четыре человека пострадали при столкновении маршрутки и грузовика
- РИА Новости
Об этом заявили в пресс-службе СУСК России по Омской области.
В ведомстве рассказали, что 72-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем. В результате микроавтобус врезался в опору освещения.
«В момент ДТП в салоне находились восемь человек, четырём пассажирам потребовалась медицинская помощь», — сообщает пресс-служба в Telegram.
Возбуждено уголовное дело.
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