СУСК: в Омске четыре человека пострадали при столкновении маршрутки и грузовика

Четыре человека пострадали в результате аварии с грузовиком и маршруткой в Омске.

Об этом заявили в пресс-службе СУСК России по Омской области.

В ведомстве рассказали, что 72-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем. В результате микроавтобус врезался в опору освещения.

«В момент ДТП в салоне находились восемь человек, четырём пассажирам потребовалась медицинская помощь», — сообщает пресс-служба в Telegram.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в МВД Липецкой области заявили о возбуждении уголовного дела по факту наезда автомобиля на трёх пешеходов на остановке в городе Лебедянь.

28 января в Следственном комитете по Краснодарскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела в связи с ДТП с участием автобуса в Павловском районе.