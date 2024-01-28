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СК возбудил дело по факту ДТП с автобусом в Краснодарском крае

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В Следственном комитете по Краснодарскому краю заявили о возбуждении уголовного дела в связи с ДТП с участием автобуса в Павловском районе.
СК возбудил дело по факту ДТП с автобусом в Краснодарском крае
  • РИА Новости

Об этом ведомство написало в своём Telegram.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч.3 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) в связи с произошедшим дорожно-транспортным происшествием с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что, согласно обновлённой информации, в результате ДТП погибли пять человек и ещё девять пострадали.

По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли в результате аварии с участием рейсового автобуса «Москва — Нальчик» в Павловском районе Краснодарского края.

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