Пять человек погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом в Краснодарском крае
Об этом сообщает региональное отделение МВД в своём Telegram.
Уточняется, что в момент аварии в автобусе находилось 15 пассажиров и два водителя.
«По предварительной информации, водитель автобуса уснул за рулем и выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком Hyundai. На данный момент есть сведения о пяти погибших — два пассажира и водитель автобуса, пассажир и водитель грузовика», — отмечается в заявлении.
В министерстве добавляют, что количество пострадавших устанавливается.
Ранее сообщалось, что в ХМАО прокуратура выяснит причины ДТП с автобусом, перевозившим детей с ОВЗ.