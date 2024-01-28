Пять человек погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом в Краснодарском крае

Пять человек погибли в результате аварии с участием рейсового автобуса «Москва — Нальчик» в Павловском районе Краснодарского края.

Об этом сообщает региональное отделение МВД в своём Telegram.

Уточняется, что в момент аварии в автобусе находилось 15 пассажиров и два водителя.

«По предварительной информации, водитель автобуса уснул за рулем и выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком Hyundai. На данный момент есть сведения о пяти погибших — два пассажира и водитель автобуса, пассажир и водитель грузовика», — отмечается в заявлении.

В министерстве добавляют, что количество пострадавших устанавливается.

Ранее сообщалось, что в ХМАО прокуратура выяснит причины ДТП с автобусом, перевозившим детей с ОВЗ.